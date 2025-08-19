Avcılar'daki billboardlara Atatürk'ün posterleri asıldı

CHP'li belediyeler; yolsuzluk, çöp ve su sorunlarıyla gündemde...

İstanbul'da başlayan yolsuzluk operasyonları yurdun dört bir yanında CHP'li tüm belediyeleri sarmış durumda.

Çöp konusu ise CHP'li belediyelerde kronik bir sorun haline geldi.

CHP'nin İstanbul'da yönettiği ilçelerde sorunlar sürerken, Avcılar Belediyesi ise gündemi değiştirmek için başka bir yöntem buldu.

AVCILAR'DAKİ BİLLBOARDLARA ATATÜRK POSTERİ

İstanbul Avcılar'daki billboardlara, Mustafa Kemal Atatürk'ün portreleri asıldı.

Tek tek tüm billboardlara posterler asılırken, sosyal medyada belediyelerin gündem değiştirmek çabası içerisinde oldukları ve bunun akabinde de Atatürk'ün hatıralarının arkasına saklandıklarına yönelik yorumlar yapıldı.

YAPAY ZEKA İLE YAPILDI

Avcılar'a asılan posterler, yapay zeka ile yapıldı.

Yapay zeka ile oluşturulan posterlerin, CHP'li birçok belediye tarafından da kullanıldığı görüldü.