4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor

Yerel yönetimlerde muhalefetten AK Parti'ye geçişler devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılımların olduğu AK Parti, yine yeni isimleri bünyesine alıyor..

2'Sİ CHP'Lİ 4 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILACAK

Yarın yapılacak olan AK Parti grup toplantısında 2'si CHP'li, 1'i Yeniden Refah Partili, 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE SAYISI 70 OLACAK

Katılımlarla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AK Parti'ye katılan belediye sayısı 70'e ulaşacak.

AK PARTİ'YE KATILACAK BELEDİYE BAŞKANLARI VE PARTİLERİ

Katılımların önümüzdeki günlerde de sürmesi beklenirken, katılacak olan belediye başkanları, görev yerleri ve partileri şu şekilde sıralandı;

Antalya’nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)

Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)

Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)

Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

SERİK BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Öte yandan rüşvet, yolsuzluk ve taciz davalarıyla anılan CHP'de son istifa bugün gelmişti.

Antalya'nın Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AK PARTİ'YE KATILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

CHP'den istifa eden Kadir Kumbul'un, AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.