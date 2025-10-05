Ayasofya'dan Eminönü'ne! Filistin'e destek yürüyüşüne yoğun katılım

İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için Ayasofya ile Eminönü Meydanı arasında yürüyüş gerçekleştiriliyor.

Yüz binler, Gazze'ye destek yürüyüşünde bir araya geldi.

Bugün İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla düzenlenen "Özgürlüğe Yürüyoruz" etkinliğinde, İsrail'in soykırımı protesto ediliyor.

Sloganlar; Gazze'ye umut, İsrail'e öfke mesajları içeriyor. Yürüyüşte "Gazze’yi unutma, mazlumu unutturma" sesleri yankılanıyor.

AYASOFYA'DAN EMİNÖNÜ'NE

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için öğle namazının ardından Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

Ayasofya'dan Eminönü'ne yürüyen kalabalık, dünyaya "Gazze'ye özgürlük" mesajı veriyor.

ULUSLARARASI ÖZGÜRLÜK FİLOSU'NA DESTEK

Platform, bu yürüyüşü 22 ülkeden aktivistlerin yer aldığı Uluslararası Özgürlük Filosu'nun amacına ulaşması için organize ettiğini açıkladı.

FİLİSTİN BAYRAKLI TEKNELER EMİNÖNÜ AÇIKLARINA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda bir araya gelen Filistin bayraklı tekneler de Eminönü açıklarına doğru hareket ediyor.

SULTANAHMET CAMİİ'NİN MİNARESİNDE FİLİSTİN BAYRAĞI

Sultanahmet Camii'nin minarelerine asılan Türk bayrağı ve Filistin bayrağı görüntülendi.

ETKİNLİK İÇİN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Etkinlik dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. "Özgürlüğe Yürüyoruz" etkinliği kapsamında bazı cadde ve yollar trafik akışına kapatılarak, alternatif güzergahlar belirlendi.

KAPATILAN GÜZERGANLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için Ayasofya ile Eminönü Meydanı arasında yapılacak yürüyüş kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Buna göre, Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak ile Çiçek Pazarı Sokak'tan araçlar geçemeyecek.

Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi ile Sahil-Kennedy Caddesi ise bunlara alternatif güzergahlar olarak belirlendi.

Filistin'e Destek Platformu 5 Ekim'de Gazze için yürüyor.

81 İLDEN TEK SES

İstanbul'un yanı sıra Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde de yürüyüşlerle, eylemlerle, dualarla, değişik etkinliklerle bugünün anısına etkinlik yapılacağı açıklanmıştı.

Yürüyüş, coşkulu kalabalıkla Eminönü Meydanı'nda yapılacak mitingle son bulacak.