Abone ol: Google News

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Büyükçekmece'de Adliyesi'ndeki emanet bürosundan adliyede çalışan görevli memur Erdal Timurtaş tarafından çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde değerli eşyaları araca doldurduğu anlar yer aldı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 20:10
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı
  • Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün görüntüleri ortaya çıktı.
  • Şüpheli memur Erdal Timurtaş, market arabasıyla değerli eşyaları çalıp İngiltere'ye kaçtı.
  • Kemal D. ise olayla ilgili gözaltına alındı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan soyguna ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği tespit edildi.

KASALAR BOŞ ÇIKTI

Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı.

Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi.

İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi.

Türkiye genelindeki tüm adli emanet kasaları denetlenecek Türkiye genelindeki tüm adli emanet kasaları denetlenecek

İNGİLTERE'YE KAÇTI

Yapılan araştırmada, Timurtaş, eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi.

Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Adliyedeki görevli memur Erdal Timurtaş tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüpheli Erdal Timurtaş’ın market arabasıyla emanet bürosuna girdiği, içerideki değerli eşyaları araca doldurduğu ve ardından çıkış kapısından çıktığı görüldü.

Gündem Haberleri