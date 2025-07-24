Ayasofya'nın açılış yıl dönümüne özel sabah namazında bir araya gelindi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından, Ayasofya -i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılışının 5'inci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medya hesabından, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 5'inci yılında Filistin için, Gazze için tüm mazlum coğrafyalar için hep birlikte dua ediyoruz." ifadelerini kullanarak davette bulunduğu etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

ELLER SEMAYA AÇILDI

Sabah namazını Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'inde kılan partililer, Filistin ve tüm mazlumlar için dua etti.

'AYASOFYA SADECE BİR CAMİ DEĞİL, FETHİN SEMBOLÜDÜR'

Sabah namazının ardından açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Öncelikle dün Eskişehir'de hayatını kaybeden görevlilere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Bugün 24 Temmuz 2025. 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanımızın imzası ile ibadete açılma kararı alınan Ayasofya'nın 25 Temmuz Cuma günü yeniden ibadete açılmasına şahit olmuştuk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz. Ayasofya sadece bir cami değil fethin sembolüdür.

Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın ülkemize emanetidir. Bu vesileyle Ayasofya'nın ibadete açılması sebebiyle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Biz millet olarak acıda da bir arada oluruz, sevinçte de bir arada oluruz. Bir yandan hüznü hissetmenin burukluğunu yaşıyoruz.

Gazze'de milyonlarca Müslüman kardeşimizin yok oluşuna şahit oluyoruz. Filistinli kardeşlerimizin siyonist, katil İsrail tarafından tüm dünyanın gözü önünde terörist bir muameleye maruz kalmasını görüyoruz. Bir yanda Fetih Suresi ile sabah namazımızı kıldık, bir yandan Gazze'deki kardeşlerimize dualar ettik.

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 11 Temmuz tarihinde ifade ettiği üzere Kudüs ittifakının Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla yeni bir dönemin inşa edilişine şahit oluyoruz. Allah'a 'Terörsüz Türkiye' sürecinin akamete uğramaması için dua ediyoruz. Şehitlerimizin ruhunu, şehit ailelerimizi incitmeden inşallah bu süreci tamamlayacağız." dedi.

Program sonunda Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir vatandaşlara çorba ikramında bulundu.