Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan, 63. evlilik yıl dönümlerini kutladı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile eşi Sema Doğan, 63. evlilik yıl dönümlerini aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

Bu anlamlı günde Doğan çifti; çocukları, sevenleri ve yakın dostları tarafından yalnız bırakılmadı.

Yemeklerin yenildiği, yakın dostlarının eşliğinde pastanın üflendiği geceye, şarkılar ve türküler eşlik etti.

Özel gecenin en dikkat çeken konuğu ise sevilen sanatçı Nesrin Güneş oldu.

Sanatçı Nesrin Güneş, o anları "Hep birlikte söylediğimiz türküler, paylaştığımız sohbetler ve gösterilen ince misafirperverlik sayesinde adeta unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadık." notuyla paylaştı.

Gecenin bir diğer önemli ismi, Koç Holding Onursal Başkanı merhum Vehbi Koç’un kızı Semahat Arsel oldu.

Ayrıca geceye Doğan çiftinin kızları, damadı, iş insanı Mehmet Ali Yalçındağ, Hürriyet gazetesi kurucusu Sedat Simavi'nin büyük oğlu olan Haldun Simavi'nin eşi Çiğdem Simavi, Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel, Eski Türkiye başbakan yardımcısı ve devlet bakanı Hüsamettin Özkan katıldı.

Geceden görüntüler ve eğlenceli anlar sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşılan fotoğraflarda Aydın Doğan, Sema Doğan, Nesrin Güneş ve Semahat Arsel’in çikolatalı pasta önündeki gülümseyen pozları dikkat çekti.