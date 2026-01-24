Aydın yeni Şehir Hastanesi'ne kavuştu: Açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin 21. Şehir Hastanesi Aydın'da hizmet vermeye başlarken, hastanenin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün şehir hastanesi ve tamamlanan diğer yatırımların açılışını gerçekleştirmek için Aydın'a geldi.

HASTANE AYDA ORTALAMA 450 BİN HASTAYA HİZMET VERECEK

Erdoğan'ın gelişi için il genelinde tedbirler alınırken, Aydın Şehir Hastanesi'nde de hazırlıklar tamamlandı.

Ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek olan ve bayraklarla donatılan Aydın Şehir Hastanesi'nin, Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor.

"BİN 300 YATAK KAPASİTELİ HASTANE İLE BİRLİKTE 11 SAĞLIK TESİSİNİ HİZMETE AÇIYORUZ"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizle birlikte 11 yeni sağlık tesisimizi hizmete açıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı

"365 POLİKLİNİĞİN YER ALDIĞI HASTANEMİZİN KURDELESİNİ KESİYORUZ"

"Aydın'ı mahcup etmemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz." diyen Erdoğan, toplu açılış töreninde Aydın Şehir Hastanesi'ni şu sözlerle anlattı:

Sevgili Aydınlılar, çok değerli kardeşlerim; şimdi bugün burada niye varız? Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın’ımıza layık bir eser oldu.



İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı, bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz.

"65,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM DEĞERİNDEKİ HASTANEMİZ HAYIRLI OLSUN"

65,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2 bin 269 araçlık açık ve kapalı iki adet otoparkımız bulunuyor.



Nükleer tıp merkeziyle, 45 diyaliz cihazıyla, 16 yanık yatak sayısıyla, toplam 250 yoğun bakım yatağıyla; üç MR, üç tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın’ımıza kazandırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.

"HASTANEMİZ AYNI ZAMANDA BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLACAK"

Burada sizlere şu müjdeyi de vermek istiyorum. Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak.



Yani hem nitelikli kadrosuyla Aydın halkına sağlık hizmeti sunacak hem de ülkemize tıp alanında kadro yetiştirecek. Benim Aydınlı kardeşim birinci sınıf sağlık hizmetini başka yere gitmeden kendi şehrinde alacak.

"11 YENİ SAĞLIK TESİSİMİZ VATANDAŞIMIZIN ŞİFASI İÇİN KAPILARINI AÇIYOR"

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya üzerinden "Aydın’ımızın sağlık hizmeti kapasitesini önemli ölçüde artıracak 11 yeni sağlık tesisimiz, vatandaşlarımızın şifası için kapılarını açıyor." notuyla yaptığı paylaşımda tesislerin kapasite ve cihaz sayısı gibi detaylarını aktardı: