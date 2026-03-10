Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Orta Doğu'da başlayan savaş nedeniyle çok sayıda liderle görüşen Cumhurbaşkanı bunlara bir yenisini daha ekledi

SUDANLI LİDER İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Sudan ikili ilişkilerini, Sudan’daki güvenlik durumunun son halini ele aldı.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Cumhurbaşkanı görüşmede Türkiye’nin, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini, Sudan ordusunun ülkedeki güvenliğin teminine yönelik gayretlerini de yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Sudan’a desteğinin ve insani yardımlarının süreceğini ifade etti.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE DE ZELENSKY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeden birkaç saat önce ise ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede İran'daki son gelişmelerin yanısıra Rusya-Ukrayna savaşı da ele alınmıştı.