Aydın'da ASKİ'den 'suya indirim' tartışmalarına açıklama: Komisyon süreci CHP'li üyelerce engellendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısında su tarifelerine ilişkin indirim önerisi, Aydın'da yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

CHP’nin yüzde 50 indirim teklifine karşılık Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun “Yüzde 70 indirim yapalım” diyerek konunun görüşülmesi için teklifi komisyona sevk etti.

Teklifin sevk edildiği günden bu yana komisyonda suya indirim konusuyla ilgili bir gelişme yaşanmadı.

KOMİSYONA SEVK EDİLDİĞİNDEN BU YANA GÖRÜŞÜLMEDİ

Konuyla ilgili kentte yaşanan tartışmalara ASKİ tarafından nokta konulacak bir açıklama yapıldı.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, komisyon toplantılarının tümünde ASKİ bürokratlarının hazır bulunduğu ancak su indirimi önergesinin CHP'li üyelerin fazlalık oyuyla komisyon gündemine alınmadığı vurgulandı.

ASKİ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

14 Kasım 2025 tarihinde yapılan ASKİ Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu'nda Plan Bütçe Komisyonu'na görüşülmek üzere havale edilen, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen içme suyu tarifelerinde yüzde 50 indirim talepli önerge ile ilgili çeşitli spekülasyonlara engel olmak ve halkımızı doğru bilgilendirmek için bu açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. 14 Kasım 2025 tarihinde yapılan ASKİ Olağan Genel kurulunda Plan Bütçe Komisyonu'na; ASKİ Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Performans Programını, ASKİ Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Gelir Ücret Tarifesi, ASKİ Genel Müdürlüğü 2026 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, ASKİ Genel Müdürlüğü 2025 Mali Yılı ek ödenek talebi, ASKİ Genel Müdürlüğü İlbank kredi talebi ve içme suyu tarifelerine yüzde 50 indirim yapılması önerisi maddeleri havale edilmiştir.



Plan bütçe komisyonu havale edilen konuları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 13.30'da görüşmek üzere toplanmıştır. Gerekli tüm belgeler komisyon üyelerine verilmiş, ayrıca ASKİ Genel Müdürlüğü bürokratları komisyon toplantısında hazırda bulunmalarına rağmen gündem maddeleri karara bağlanmadan CHP'li komisyon başkanı Rıza Yörüyen tarafından toplantı AK Partili komisyon üyelerinin itirazları dikkate alınmadan ASKİ Genel Müdürlüğü konuları ile içme suyuna yüzde 50 indirim önergesi 21 Kasım 2025 Cuma günü görüşülmek üzere sonlandırılmıştır. Bu karar AK Partili komisyon üyeleri tarafından tutanak altına alınmıştır.

CHP'Lİ KOMİSYON ÜYELERİ ÖNERGEYİ 3 GÜN ÜST ÜSTE REDDETTİ

ASKİ'den yapılan açıklamanın devamına göre, 18, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde yapılan komisyon toplantılarında ASKİ’nin tüm bilgi ve belgeleri sunmasına rağmen, AK Partili üyelerin “gündem maddelerinin ve su indirimi önerisinin görüşülmesi” talepleri, CHP’li başkan tarafından oylamaya sunuldu ve CHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.

19 Kasım sabahı AK Partili üyelerin erken toplantı talebi de kabul edilmedi.

20 Kasım’daki toplantı, talepler reddedildikten sonra 2 saatlik çalışmanın ardından yine CHP’li başkan tarafından sonlandırıldı.

Bu süreçte tüm tutanakların AK Partili komisyon üyeleri tarafından kayıt altına alındığı kaydedildi.

21 Kasım’da diğer tüm gündem maddelerine karar verildi, indirim önergesi yine görüşülmedi.

ASKİ’nin verdiği bilgiye göre, 21 Kasım’daki toplantıda ASKİ’nin bütçe, gelir tarifesi, performans programı ve kredi talebi gibi maddeleri karara bağlandı. Ancak, CHP’nin verdiği “suya yüzde 50 indirim” önergesi, gerekli belgeler ve bürokratlar hazır olmasına rağmen CHP’li üyelerin oylarıyla tekrar gündeme alınmadı.

"KOMİSYON KARARLARINA MÜDAHİL OLMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

ASKİ, tartışmaların kendilerini hedef göstermesinin doğru olmadığını belirterek şu vurguları yaptı:

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun çalışma usulleri yasayla belirlenmiştir.



Tarifelerde veya bütçede değişiklik yapma yetkisi doğrudan komisyon raporuna bağlıdır.



ASKİ’nin, komisyonun karar alma süreçlerine lehte ya da aleyhte müdahale etmesi mümkün değildir.



Yedi üyeli komisyonda çoğunluk olan CHP’nin dilediği yönde karar almasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.

ASKİ, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan bilginin “kasıtlı ve spekülatif” olduğunu savunarak, iddialarla ilgili yasal hakların saklı tutulacağını açıkladı.