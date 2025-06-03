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İHA

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında dün gece saat 02.17’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Aydın ve çevresinde şiddetli şekilde hissedildi.

Aydın’da deprem nedeniyle yaralanan sayısı az olsa da panik atak geçiren çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Deprem sonrası Aydın’da Nazilli Devlet Hastanesi’ne 4, Aydın Devlet ve Atatürk Devlet Hastaneleri’ne 3, Kuşadası Devlet Hastanesi’ne ise 2 kişi kaldırıldı.

Toplam 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ÇOĞUNLUK PANİK NEDENİYLE BAŞVURDU

Yetkililerden alınan bilgiye göre Aydın’daki hastaneye sevk edilen 9 kişiden sadece biri kaçmak isterken ayağını burktu.

Diğer 8 kişinin ise panik atak nedeniyle tedavi altına alındığı açıklandı.

14 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Depremin merkez üssüne daha yakın olan Muğla’da ise 69 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fethiye ilçesinde ise 14 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık birimleri ve AFAD ekipleri bölgede olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.