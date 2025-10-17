Aydın'da özel harekat polisleri, dualarla Suriye'ye uğurlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, Suriye'de asayiş ve güvenliğe olan desteğini sürdürmeye devam ediyor...

Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve çok sayıda personel ile ailelerinin katılımıyla Suriye’de görev yapacak Özel Harekat Polisleri için uğurlama töreni düzenlendi.

DUALAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDILAR

Duygusal anların yaşandığı törende, görev yerine gidecek kahraman polisler dualar eşliğinde uğurlandı.

"ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN"

Vali Yakup Canbolat, güvenlik güçlerinin fedakarca yürüttüğü görevlerin önemine dikkat çekerek, "Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için cansiperane görev yapan kahraman polislerimize üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan özel harekat personelleri, görev bölgelerine doğru yola çıktı.

VALİLİK PAYLAŞTI

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Vali Yakup Canbolat, Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde personelle bir araya gelerek, sınır dışında görev yapacak personeli dualarla uğurladı." ifadeleri yer aldı.