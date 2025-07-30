Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor...
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi, katı atık tesisi üst tarafındaki alanda yangın çıktı.
RÜZGARLA BİRLİKTE BÜYÜDÜ
Kenger Mahallesi ile Doğanköy Mahallesi arasındaki yangın, rüzgarla birlikte büyüdü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi başladı.
PERSONEL MÜDAHALE ETTİ
Ormanlık ve zirai alanda etkili olan alevlere karşı 7 hava aracı, 32 arazöz, 7 kepçe, 9 su tankeri, 244 personelle müdahalede bulundu.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yapılan yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.