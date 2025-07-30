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Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın ormana sıçrarken, ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İHA İHA
30.07.2025 17:54
Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi, katı atık tesisi üst tarafındaki alanda yangın çıktı.

RÜZGARLA BİRLİKTE BÜYÜDÜ

Kenger Mahallesi ile Doğanköy Mahallesi arasındaki yangın, rüzgarla birlikte büyüdü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi başladı.

PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

Ormanlık ve zirai alanda etkili olan alevlere karşı 7 hava aracı, 32 arazöz, 7 kepçe, 9 su tankeri, 244 personelle müdahalede bulundu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yapılan yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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