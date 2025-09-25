Aydınlı Grup’un yeni sahibi belli oldu! 690 mağazalık tekstil devinin yeni sahibi…

Türkiye’nin moda ve perakende sektöründe büyük ses getiren bir gelişme yaşandı. Yıllardır Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi dünya çapında tanınan markaları bünyesinde barındıran Aydınlı Grup, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından düzenlenen ihaleyle satıldı.

Türkiye’de 384 yurt dışında ise 306 mağazası bulunan giyim devinin açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihale sonucunda en yüksek teklifi veren saat devi Aydınlı Grup’un yeni sahibi oldu.

Türk moda perakendesinde önemli bir adım olarak görülen bu satış gündemde büyük bir yankıya neden oldu.

YENİ SAHİPLERİ SAAT SEKTÖRÜNDEN

İhalede satışa çıkarılan Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil şirketleri için belirlenen muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL için en yüksek teklifi Saat&Saat’ten geldi.

Türkiye’nin saat sektöründeki en güçlü oyuncularından biri olan Saat&Saat tarafından verilen teklifin ardından satışın kesinleşmesi için ihale komisyonunun onayı bekleniyor.

Satış işlemini doğrulayan Saat&Saat'in patronu Ramazan Kaya, "Muhammen bedelle alım yaptık. Önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapacağız" dedi.