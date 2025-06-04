Aykut Erdoğdu, 1 milyon 200 bin dolarlık rüşvet taşıdığı iddiasını reddetti

AA & Ensonhaber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, emniyette verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Erdoğdu’ya, İBB’deki bazı ihalelere katılıp katılmadığı, söz konusu firmalarla bağlantısının olup olmadığı ve çantayla para teslim ettiği iddiaları yöneltildi.

ÖNCE REDDETTİ, SONRA "KAMU YARARINA YAPTIM" DEDİ

Söz konusu iddiaları yalanlayan Erdoğdu, sorgu sırasında istediği 10 dakikalık molanın ardından, kamu yararı için Şile'de faaliyet gösteren şirketle İBB arasında aracılık yaptığını kabul etti.

"İBB'DE HİÇBİR İHALEYE KATILMADIM"

İfadesinde, İBB’ye ait herhangi bir ihaleye girmediğini ve bu süreçlerde görev almadığını belirten Erdoğdu, etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli Ertan Yıldız’ın iddialarını da reddetti. Yıldız’ın beyanında, Şile'deki biyometalizasyon tesisiyle ilgili bir tadilat talebinin İSTAÇ’a iletildiği ve bu süreçte siyasilerden gelen baskılarla karar verildiği aktarılmıştı.

Yıldız, beyanında, Erdoğdu’nun kendisine gelerek söz konusu firmanın CHP’ye destek verdiğini söylediğini ve bu süreçte 1 milyon dolarlık bir bağış alınacağını belirttiğini iddia etti. Hatta bu görüşmeden kısa süre sonra Erdoğdu’nun Saraçhane’ye elinde bir çantayla geldiğini ve içi dolar dolu çantanın Fatih Keleş’e verildiğini öne sürdü.

"YILDIZ'IN BEYANLARI İFTİRADIR"

Erdoğdu ise tüm bu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. İlgili firmayı ve yetkililerini hatırlamadığını belirten Erdoğdu, Yıldız ile arasında geçmişten gelen anlaşmazlıklar olduğunu belirterek, "Bu nedenle böyle bir ifade vermiş olabilir" dedi. Parayla hiçbir ilişkisi olmadığını söyleyen Erdoğdu, “Ertan Yıldız’ın yanına para ile gittiğim ve bu parayı Fatih Keleş’e verdiğim iddiaları yalandır” dedi.

Erdoğdu, CHP’de ekonomi ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptığı dönemde, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bir aile tarafından bilgilendirildiğini ve bu bilgileri İBB’ye yönlendirdiğini anlattı. Şirketin iddialarını İBB'ye sadece bir şikâyet olarak ilettiğini, sürece doğrudan müdahil olmadığını vurguladı.

"ERTAN YILDIZ'LA HUSUMETİM VAR"

İddialara konu olan para alışverişiyle hiçbir ilgisi olmadığını yineleyen Erdoğdu, “Ertan Yıldız ile aramda geçmişten gelen ciddi bir husumet var. Yıldızım hiçbir zaman barışmadı. Onu daha önce iki kez Ekrem İmamoğlu’na şikâyet ettim” dedi. V*** H***** isimli firmayla aralarında herhangi bir mali bağ bulunmadığını söyleyen Erdoğdu, kamu yararı kapsamında sadece tanıştırıcı bir rol oynadığını savundu.

CEP TELEFONU MESAJLARI DA SORULDU

İfade sırasında, Erdoğdu’ya cep telefonu incelemesinde ortaya çıkan mesajlar da soruldu. Özkan Gönül isimli bir CHP üyesinin gönderdiği mesajlarda, İBB'deki bazı atamalar ve şaibeli iddialara ilişkin tepkiler yer alıyordu. Erdoğdu, mesajların içeriğinin Gönül’ün kendi değerlendirmesi olduğunu belirterek, “Benim bu konularda herhangi bir yorumum olmadı, kendisini de daha sonra engelledim” ifadelerini kullandı.

"Şirketle sözleşme yapıldığını bilmiyorum"

"ŞÜRKETLE SÖZLEŞME YAPILDIĞINI BİLMİYORDUM"

İfadesinin sonunda, 2019’da CHP Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, çöpten enerji üretimi konusunda bazı mühendislerle görüştüğünü belirten Erdoğdu, bu kişileri dönemin İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı ve şüpheli Ertan Yıldız ile irtibatlandırdığını söyledi. Ancak firma ile İBB arasında herhangi bir sözleşmenin imzalanıp imzalanmadığına dair bilgisinin olmadığını kaydetti.

Erdoğdu, “Tarafıma yöneltilen suçlamaların tümü iftiradır. Ne para aldım, ne de herhangi birine para verdim” diyerek hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti.