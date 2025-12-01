AYM, CHP'nin sokak köpeklerine yönelik yasayı iptal başvurusunu reddetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye dün yine vahşi bir köpeğin saldırısı ile yaralanan günahsız çocukların gözyaşları ile sarsıldı.

Türkiye'deki bu büyük problemin çözümüne yönelik geçtiğimiz yıl atılan adımlar neticesinde TBMM'de çıkartılan yasaya en büyük itiraz CHP'den gelmişti.

Sokak hayvanlarının toplanması, ıslahı ve rehabilite edilemeyenlerin uyutulmasına yönelik yapılan düzenlemeler için CHP, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

CHP'nin iptalini istediği düzenlemelere ilişkin mahkeme kararını verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre CHP'nin iptal başvurusu reddedildi.

Mahkemei birçok madde için iptal başvurusu yapan CHP'nin taleplerinin çoğunu oy birliği ile reddetti.

"İPTAL TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Mahkemenin karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"1. Mahkememiz çoğunluğu tarafından; 7527 sayılı Kanunun 4. maddesiyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 6. maddesinin; birinci fıkrasında yer alan "... 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında..." ibaresinin ‘...kanuni istisnalar hariç..." şeklinde değiştirilmesinin; Kanunun 5. maddesiyle 5199 sayılı Kanunun 13. maddesine eklenen ikinci fıkranın ve 13. maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Öldürme esas ve usulleri..." ibaresinin "Öldürme ve ölanazi işlemine ilişkin esas ve usuller..." şeklinde değiştirilmesinin; 6. maddesiyle 5199 sayılı Kanun'un 14. maddesinin; Birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan "Tibbî... " ibaresinin "Kanunî ve tıbbî..." şeklinde değiştirilmesinde bulunan "Kanuni..." ibaresinin; 7. maddesiyle 5199 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının; değiştirilen (b) bendinde yer alan; "...her türlü önlemi almak, " ibaresinin, Anayasa'ya aykırı olmadığına ve söz konusu kurallara yönelik iptal talebinin reddine karar verilmiştir."