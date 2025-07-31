AYM'den Tayfun Kahraman kararı

Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın bireysel başvurusunu karara bağladı.

YARGILAMADA HAK İHLALİ KARARI

Mahkeme, başvuruda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Karar, 9’a karşı 5 üyenin oy çokluğuyla alındı.

Mahkeme gerekçesinde, adil yargılama hakkı kapsamında değerlendirilen hakkaniyete uygun yargılama ilkesine vurgu yaptı.

KAHRAMAN YENİDEN YARGILANACAK

Gerekçede, Kahraman hakkında verilen mahkûmiyet kararlarında, başvurucuya yöneltilen suçlamalar ile olaylardaki şiddet eylemleri arasında illiyet bağının kurulamadığı ifade edildi.

Bu ilişkinin, derece mahkemeleri tarafından da ortaya konulmadığına dikkat çekildi.

Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılacak.