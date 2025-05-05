Ayşe Barım 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

DHA

Medya sektöründe "tekelleşme" iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarının şüphelileriyle yoğun bir iletişim trafiğinde olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Barım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barım hakkında kapsamlı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerekc22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

7 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayşe Barım, 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmada, firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayımlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.