Ayşe Barım hakim karşısında: Ünlüler adliyede

Ayşe Barım, bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

Menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediyor.

Ayşe Barım'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması görülecek.

ÇAĞLAYAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

22 YILDAN 30 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

ÜNLÜLER DE ADLİYEDE

Duruşma öncesi Halit Ergenç, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Şükran Ovalı'nın da aralarında bulunduğu pek çok oyuncu destek için geldi.