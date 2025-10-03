Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim 2025 İstanbul'da son dakika deprem...

İstanbul'da deprem korkusu devam ediyor.

Dün yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin akabinde gözler artçılarda...

Depremi hisseden vatandaşlar, psikolojik olarak bile "az önce deprem mi oldu", "İstanbul'da deprem mi oldu" , "AFAD son depremler listesi" gibi başlıkları araştırıyor.

Peki; bugün İstanbul'da deprem oldu mu?

İşte AFAD 3 Ekim 2025 güncel deprem listesi...

Bugün, İstanbul'da henüz bir sarsıntı veya deprem hissedilmedi. AFAD'ın deprem verilerini anlık olarak paylaştığı "son depremler" ekranı sık sık takip ediliyor.

İşte, son depremler listesi...

