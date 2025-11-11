Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin ilk duruşma 27 Ocak'ta gerçekleşecek Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına 27 Ocak 2026'da başlanacağı belirtildi.