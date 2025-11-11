Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin ilk duruşma 27 Ocak'ta gerçekleşecek

- İddianamesi kabul edilen Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davası 27 Ocak 2026'da başlayacak.
- Dava, yedi belediye başkanının da aralarında bulunduğu birçok kişiye rüşvet verildiği iddialarını içeriyor.
- Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tahliye edildi.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında yeni gelişme...
Aziz İhsan Aktaş’ın yönettiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında hazırlanan 579 sayfalık iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.
DURUŞMA GÜNÜ BELLİ OLDU
İddianamenin kabul edilmesinin ardından hazırlanan tensip zaptı ile duruşma günü belirlendi.
Sanıklar 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.
AHMET ÖZER TAHLİYE EDİLDİ
Öte yandan hazırlanan tensip zaptıyla görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de tahliye edildi.