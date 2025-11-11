Ahmet Özer 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasından tahliye edildi

- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmasından tahliye edildi.
- Özer, tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı.
- Konu hakkında daha fazla ayrıntı bekleniyor.
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Özer, tutuklu bulunduğu “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında tahliye edildi. Özer’in ilerleyen saatlerde serbest bırakılması bekleniyor.
İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı arasında bulunan Özer hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Duruşma tarihi 27 Ocak 2026 olarak belirlendi.
MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip kararıyla Ahmet Özer hakkında tahliye kararı aldı.
İLK OLARAK "KENT UZLAŞISI" SORUŞTURMASI İLE TUTUKLANMIŞTI
Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmış ve yerine kayyım atanmıştı.
Özer hakkında Temmuz 2024’te görülen duruşmada tahliye kararı verilmiş, ancak “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.