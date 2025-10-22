Aziz İhsan Aktaş'la ilgili iddianameden "Araç satışı gerçekte Rıza Akpolat'ın talep ettiği rüşvettir" detayı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik iddianame, geçtiğimiz günlerde hazırlandı.

Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetildiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından, aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, yeni detaylar ortaya çıkıyor.

"TİCARİ FAALİYET OLARAK DEĞERLENDİRMENİN MÜMKÜN OLMADIĞI" VURGUSU

Hazırlanan iddianamede 45. eylem olarak anlatılan eylemde, şüpheli Rıza Akpolat'ın kasko değerleri yaklaşık 9 milyon lira civarında olan ancak gerçekte daha düşük bedele satılacak iki otomobilini, Alican Abacı'yı aracı kılarak örgüt lideri Aktaş'ın 15 milyon liraya satın almasını sağladığı, gerçekte iki aracın toplam 7 ila 8 milyon lira civarında bedele satılabilecekken Aktaş'ın iki katı fiyata satın almasını, satın aldığı bedelden daha düşük bedele satışa çıkarmasını ticari faaliyet olarak değerlendirmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

"BU ARAÇ SATIŞI GERÇEKTE RIZA AKPOLAT'IN TALEP ETTİĞİ RÜŞVETTİR"

İddianamede, Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesi'nde kurduğu sistemin zarar görmemesi ve belediyeden ihale almak adına Rıza Akpolat'tan gelen talebi kabul ettiği, ticari hayatın olağan akışına uymayan bu araç satışının gerçekte Akpolat'ın talep ettiği rüşvet olduğu ifade edildi.

RÜŞVET PARALARININ BİR KISMINI CHP'NİN YÖNETİM KADROSUNUN DİZAYNINDA KULLANDIĞI BELİRTİLDİ

Şüpheli Akpolat'ın belediyenin yetki ve imkanlarını kötüye kullanarak kendisine haksız kazanç sağladığının aktarıldığı iddianamede, rüşvet paralarından sağladığı kazançla gerek kendisinin gerekse de akrabalarının zenginleşmesini ve lüks yaşam sürmelerini sağladığı, bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkan yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerine düzenli maddi destek sağladığının tespit edildiği, topladığı rüşvet paralarının bir kısmını CHP'nin yönetim kadrosunun dizaynında kullandığının değerlendirildiği kaydedildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılıkça, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada ilk olarak, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında, 13 Ocak'ta "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Devam eden soruşturma kapsamında düzenlenen diğer operasyonlarda da görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile bazı belediyelerin üst düzey yöneticileri ile çalışanları ve iş insanları, gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı.

Şüphelilerin bazıları hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

"RÜŞVET" İDDİALARI

Soruşturma kapsamında iddianamede "rüşvet" iddiaları ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

Aziz İhsan Aktaş, kurduğu sistemin devam etmesi için daha fazla ihale almak maksadıyla 2024'teki yerel seçimlerden önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na para, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya araç ve para, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e araç desteği, Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine nakit para, araç olarak rüşvet vermiş, Baki Aydöner, Hakan Bahçetepe gibi CHP'li bazı siyasilere kullanmaları için araç tahsis etmiştir. Bu şekilde adları geçen belediyelerde ihale almış/almak istemiştir.

Şüphelilerden Baki Nugay'ın Aktaş'ın gizli ortağı olduğu ifade edilen iddianamede, hukuki yaptırımlara maruz kalmamak adına resmi ortaklık yapmadığı, örgüt elebaşıyla birlikte hareket ettiği, gizli ortaklık yapması nedeniyle mali profili ile şirket/sigorta kayıtlarının uyumsuz olduğu kaydedildi.

CHP MİLLETVEKİLİ KARABAT VE BULUT'UN PARA ALDIĞI İDDİASI

Şüpheli Ümit Gözütok'un örgüt üyesi Ömer Güngör'le birlikte CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a teslim edilmek üzere şüpheli Sırrı Küçük'e 5 milyon lira teslim ettiği kaydedilen iddianamede, Gözütok'un bu bakımdan Aktaş için önem arz eden kişilerden olduğuna ilişkin tespit yapıldı.

Ayrıca Seyhan Belediyesi'nde suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği de iddianamede yer aldı.

HAKLARINDA FEZLEKE DÜZENLENDİ

Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında "Rüşvet alma" suçundan fezleke düzenlendi. Fezleke, yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.