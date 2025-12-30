Kış lastiği olmayan tırlar Gerede-Karabük yolunu trafiğe kapattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye kış şartlarının etkisi altında.

Havaların soğumasının yanında kar yağışları da birçok ilde etkili şekilde devam ediyor.

Bu durum özellikle ulaşım sorunlarına neden oluyor.

Sorunun nedeni ise tüm uyarılara rağmen kış şartlarına uygun donatılmamış araçlar.

KIŞA HAZIRLIKSIZ TIR ŞOFÖRLERİ TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Bu kapsamda D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı, gece saatlerinde ekipleri alarma geçirdi.

Tüm müdahalelere rağmen kış lastiği, zincir ve çeki halatı gibi temel kış donanımları olmayan tırlar, adeta trafiği felç etti.

KIŞ LASTİKLERİ OLMAYAN TIRLAR MAKASLADI

Kış lastiği olmayan tırlar, belli aralıklarla makasladı.

Tırlar yolda kalırken küreme araçlarının da hareketini kısıtlayan bu durum nedeniyle yol içindeki kar kalınlığı, binek araçların geçişini engelleyecek seviyeye ulaştı.

YOL ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Tırların sebep olduğu bu durumun trajik bir felakete sebep olmaması için yol, çift yönlü olarak geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

Yolun trafiğe kapatılmasıyla birlikte ekipler çalışmalarına devam etti. Yolda kalan tırlar, yolun temizlenebilmesi için çekildi.

Yapılan çalışmalarla temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı.