Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı

- Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin, Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı.
- Gümüştekin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve İstanbul Emniyeti olayla ilgili inceleme başlattı.
- Gümüştekin, daha önce de Ocak 2024'te saldırıya uğramıştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden olan İbrahim Gümüştekin'e saldırı...
Gümüştekin'in sabah saatlerinde, Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Gümüştekin hastanede tedavi altına alınırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.
İKİNCİ KEZ SALDIRIYA UĞRADI
Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri olarak bilinen Gümüştekin, 2024 yılının Ocak ayında da silahlı saldırıya uğramıştı.