Badal Tüneli hakkında ortaya atılan iddialar asılsız çıktı

Sosyal medyada dolaşan “Badal Tüneli’nin yanında yol varken gereksiz yere yapıldığı” iddiası, asılsız çıktı.

Gerçekler gün gibi ortadayken kamu yatırımlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bu paylaşımlar, bir kez daha boşa düştü.

TEHLİKELİ GÜZERGAH TARİHE KARIŞTI

Badal Tüneli, 19 Ocak 2023’te hizmete açıldı.

Tünel yapılmadan önce kullanılan eski güzergâh; dar virajları, sert eğimleri, özellikle kış aylarında buzlanma ve taş düşmesi riskiyle biliniyordu.

Yıllarca “kaza kara noktası” olarak anılan bu yol, sayısız kazaya ve can kaybına sahne oldu.

Tünel devreye girdikten sonra bu tehlikeli güzergâh tarihe karıştı. Artık sürücüler, hem güvenli hem de konforlu bir yoldan geçiyor.

Badal Tüneli, sürücülerin can ve mal güvenliğini teminat altına alan bir eser. Aynı zamanda ekonomiye ve çevreye katkısıyla da öne çıkıyor.

Yıllardır sorunlu olan bir güzergâh, kalıcı bir yatırımla çözülmüş durumda. Artık vatandaşlar riskli virajlarda, buzlanan yollarda hayatını tehlikeye atmıyor.

Modern ulaşım imkânına kavuşan bölge halkı, tünelin sağladığı kolaylıktan günlük hayatında doğrudan faydalanıyor.

PROJE KAPSAMINDA YALNIZCA TÜNEL DEĞİL 4 KÖPRÜ DE İNŞA EDİLDİ

Badal Tüneli, sadece bir geçiş noktası değil; modern bir ulaşım projesi olarak tasarlandı.

Proje kapsamında yalnızca tünel açılmadı, aynı zamanda 345 metre uzunluğunda dört köprü de yapılarak yol ağı güçlendirildi. Böylece bölgenin ulaşım altyapısı kalıcı ve güvenli bir şekilde yenilendi.

EKONOMİYE 112,8 MİLYON LİRALIK KAZANÇ

Sosyal medyada öne sürülen “yalnızca 20 saniye kazandırıyor” iddiası, gerçekleri çarpıtan yüzeysel bir hesaplamadan ibaret. Badal Tüneli, ekonomiye de doğrudan katkı sağlıyor.

Tünel sayesinde her yıl 102 milyon lira zamandan tasarruf ediliyor, 10,8 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanıyor. Toplamda 112,8 milyon lira ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Bu rakamlar, yatırımın amacının sadece “saniyeler” olmadığını; ekonomik faydayı, akaryakıt tasarrufunu ve sürücülerin günlük hayatına kolaylığı beraberinde getirdiğini gözler önüne seriyor.

ÇEVREYE KATKI: 626 TON DAHA AZ EMİSYON

Proje yalnızca ekonomik değil, çevresel kazanımlarıyla da öne çıkıyor. Tünel sayesinde daha az yakıt tüketiliyor, daha az karbon salınımı gerçekleşiyor.

Yapılan hesaplamalara göre her yıl, 626 ton karbondioksit salımı engelleniyor.

Bu da hem bölge halkı hem de gelecek nesiller için daha temiz bir hava, daha yaşanabilir bir çevre anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONLARI BOŞA DÜŞTÜ

İnternette dolaşan bazı videolarda tünelin yanında yer alan eski yol ile yapılan kıyaslamalar, gerçekleri gizlemeye yönelik manipülasyonlardan ibaret.

“20 saniye fark” söylemiyle yapılan bu hesaplar ne kazaların önlenmesini ne yıllık milyonlarca liralık tasarrufu ne de çevresel faydayı hesaba katıyor.

Kamu yatırımlarına gölge düşürmeye çalışan bu söylemler, ortaya çıkan rakamların karşısında hiçbir anlam ifade etmiyor.