Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 1100 TL kurban ikramiyesi..

Zamlı bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak eden emekliler, "Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusunu araştırıyor. İşte bayram ikramiyelerine ilişkin son durum...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekliler bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağını merak etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Buradan emeklilerimize müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz." sözlerinin ardından emekliler, ikramiyelerin yatırılacağı tarihi bekliyor.

Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son durum..

BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerine ise 16 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı.

SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşını alıyor.