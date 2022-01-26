Bağcılar'da 'araç kurtarmak bedava' tabelasıyla yardıma koştular

İki arkadaş, kartona yazdıkları yazıyla yolda kalan vatandaşların araçlarını, kazma küreklerle kurtardı.

İstanbul'u esir alan kar yağışı nedeniyle Bağcılar'da da araçlar yolda kaldı.

Bayram Ali Saraç ve İmdat Kaya isimli iki arkadaş ise, yolda kalan sürücülerin yardımına koştu.

'ARAÇ KURTARMAK BEDAVA' TABELASIYLA İBB'YE TEPKİ GÖSTERDİLER

'Araç kurtarmak bedava' tabelasıyla yardım çağrılarını duyuran iki arkadaş, kendi imkanlarıyla sürücülere yardım etti. Kazma kürekler ve tahta parçalarıyla araçları kurtarmaya çalışan iki arkadaşa çevredekiler de yardım etti.

"EKREM İMAMOĞLU BALIK TUZLAYACAĞINA GELSİN YOLLARI TUZLASIN"

Yazıyı yazan Bayram Ali Saraç, İBB’ye tepki göstererek "Büyükşehir Belediyesi hizmet görsün, biz kendi imkanlarımızla burada kalan vatandaşlar yardım etmeye çalışıyoruz. Bedava olarak, her şey menfaat değil. Ekrem İmamoğlu balık yemeye gitmiş. Balığı tuzlayacağına gelsin yolları tuzlasın.” diye konuştu.

"BELEDİYEYİ ARADIK TELEFONU YÜZÜME KAPATTILAR"

Belediyeyi birçok kez aradığını belirten ancak yardım alamadıklarını belirten İmdat Kaya, "Belediyeyi aradık gelmiyor kaç kez aradım telefonu yüzümüze kapatıyorlar. Arabalarımızı çekemiyoruz. İş yerimize giremiyoruz." diye konuştu.