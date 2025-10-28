Bahar Feyzan'dan deprem konutları çıkışı: Adamlar yapmış, yalan mı söyleyelim

YouTube üzerinden yayınlar yapan gazeteci Bahar Feyzan, deprem bölgesinde yapılan konutlara değindi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşanırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önderliğinde, asrın inşa seferberliği başlatıldı.

Deprem bölgesinde bulunan illerde bugüne kadar binlerce konut ve iş yeri inşa edildi.

MUHALEFET GÖRMEZDEN GELDİ

Muhalefet kanadı Murat Kurum ve hükümetin çabalarını görmezden gelirken bu duruma Bahar Feyzan'dan eleştiri geldi.

Konuşmasında Murat Kurum'un üstün çabasından bahseden Feyzan, şu ifadelere yer verdi:

"ADAMLAR YAPMIŞ, YALAN MI SÖYLEYEYİM"

Ben işin siyasi kısmında değilim. Adamlar yapmış. Adamdan kastım Murat Kurum. Yani ne yapayım yalan mı söyleyeyim, yapmış. Hem de çok hızlı bir şekilde. Adam buna adanmış vaziyette. Kimle konuşsam memnun.