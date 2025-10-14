Murat Kurum: Küllerinden doğan Hatay'ımız yeniden göz kamaştırıyor

Hatay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğradı. Şehir merkezi ve ilçelerinde büyük yıkımların yaşandığı kent, asrın inşa seferberliğinin merkezlerinden biri oldu.

Deprem bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kentte bugüne kadar 75 bin 706 konut, 2 bin 507 iş yeri ve 8 bin 541 köy evi olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

ATATÜRK CADDESİ’NDE 5 BİN 933 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLİYOR

Antakya merkezde büyük yıkımın yaşandığı Atatürk Caddesi, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle yeniden ayağa kalkıyor. Atatürk Caddesi’nde 4 bin 121’i konut, 1812 iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölüm inşa ediliyor.

Caddenin çevresindeki çok sayıda ev ve iş yeri tamamlanma aşamasına geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Caddesi’nin yeni görüntülerini sosyal medya hesabından “Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor.” notuyla paylaştı.

TARİHİ UZUN ÇARŞI, YAYLADAĞ TAŞI İLE İNŞA EDİLİYOR

Yine kentin simge merkezlerinden biri olan Tarihi Uzun Çarşı’da da depremin izleri siliniyor. TOKİ’nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı’nın ilk etabında, Antakya mimarisine uygun zemin+1’i geçmeyecek şekilde iş yerleri inşa ediliyor.

Proje kapsamında Meydan ve Kunduracılar Çarşısı’nda 160’ı konut, 1376’sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birim yapılıyor.

Tarihi Uzun Çarşı’nın inşasında Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanılıyor. Çarşının ilk etabının kasım ayında teslim edilmesi bekleniyor.

KURTULUŞ CADDESİ DE YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

“Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi” olarak bilinen Kurtuluş Caddesi’nde ise yine TOKİ tarafından 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda 280 dükkan, 69 konut, 1 okul ve 2 otel inşa ediliyor.

ÇÖKEN İSKENDERUN SAHİLİ'NE DÜZENLEME

Depremde 80 santim çökme yaşanan İskenderun Sahili’nde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla Türkiye’nin en büyük sahil düzenleme projesi yürütülüyor. İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamında, yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde 303 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Sahilde farklı branşlarda spor alanlarının yanı sıra vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği sosyal tesisler ile seyir terası da yapılacak.

Proje alanının yüzde 50’sinden fazlası yeşil alanlardan oluşacak. Çocuk oyun alanları, spor sahaları, seyir alanı, kıyı yürüyüş alanı, Akdeniz bahçeleri, sahil restoran ve kafeteryalar, çok amaçlı meydan ve otopark yer alacak. Projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tamamlanması hedefleniyor.

DEFNE’YE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ATIK SU TÜNELİ

Kentin depremde hasar gören kanalizasyon altyapısını da yeniliyor. Defne ilçesinde Büyükçat mevkiinde İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor. Defne’den başlayan ve Antakya merkez ve Samandağ’ı da içine alan hat boyunca 11.2 kilometre uzunluğunda 5.6 metre çapındaki Türkiye’nin en büyük atık su tünelinin inşası devam ediyor.

Bu tünel ile TOKİ ve Emlak Konut projeleri başta olmak üzere mevcut yerleşim birimlerinin atık suları ileri biyolojik arıtma tesisine ulaştırılacak.

Atık su tünelinin kendi doğal eğimiyle kanalizasyon sularının doğrudan biyolojik arıtma tesisine transferi sağlanacak. 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay’ın kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak, Asi Nehri’nin kirlilik sorunu ortadan kalkacak.

TÜRKİYE’NİN İLK KIRSAL UYDU KENTİ KUMLU’DA

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, depremin ardından Hatay’ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentini kurdu. Depremde yıkılan Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahalledeki vatandaşlar için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evinin yapımı büyük oranda tamamlandı.

DEPREM BÖLGESİNİN 3. BÜYÜK ŞANTİYESİ DİKMECE’DE

TOKİ, Antakya’nın Dikmece Mahallesi’nde 4 milyon 952 bin metrekarelik alanda deprem bölgesinin en büyük üçüncü şantiyesini kurdu. Çalışmalar, 6 bin 100 kişilik ekiple 7/24 esasıyla sürüyor. Depreme dayanıklı radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle 3+1 şeklinde inşa edilen 14 bin 489 konuttan 9 bin 547’si tamamlandı. Bölgede anahtar teslimleri devam ediyor.