Bahar Feyzan'ın İBB İddianamesinde bulduğu iğrenç ayrıntılar

- Bahar Feyzan, İBB'nin rüşvet ve yolsuzluk iddianamesiyle ilgili bir YouTube videosu yayınladı.
- Videoda, CHP'den isimler için yapılan benzetmelere dikkat çekti ve iddialara katılmadığını belirtti.
- Kılıçdaroğlu ve Özel için yapılan ifadeler üzerine yorum yaptı.
CHP'de sular durulmuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan, başta Ekrem İmamoğlu ve birçok belediye başkanının da tutuklanmasıyla genişletilen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor.
İDDİANAMEYİ MERCEK ALTINA ALDI
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Muhalif kimliği ile bilinen Bahar Feyzan YouTube kanalında çektiği bir videoda İBB İddianamesi'ni mercek altına aldı.
KELEŞ'İN BENZETMELERİ: SEVİMLİ ŞEMPANZE
Bahar Feyzan, İBB iddianamesinin bölümünde Fatih Keleş'in eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin şimdiki lideri Özgür Özel için yaptığı benzetmeleri okudu.
Keleş'in Kılıçdaroğlu için "sığır çobanı", Özel için ise "İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi" ifadelerini okuyan Feyzan, "Böyle diyor iddianamede" demekle yetindi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU İDDİASINA KARŞI ÇIKTI
Kılıçdaroğlu için söylenen "Ne yedi, ne yedirdi" ifadelerine; "Burada şerh düşmek istiyorum" diyen Feyzan, buna inanmadığını belirterek, şu sözleri kullandı:
Nereden biliyoruz? Yani 'tamam ben hiçbir şey yapmıyorum, etrafım kırk haramilerle dolu'. Zaten görüştüğümüz yedi kişinin ortalaması değil miyiz hepimiz? Bir arkadaşlarınıza bakalım. 'Bütün arkadaşlarım hırsız, dolandırıcı ama ben çok temizim'... Allah Allah, nasıl oluyor ki bu? Hiç inandırıcı değil. O yüzden bu Kemal Kılıçdaroğlu'na şerh düşmek istiyorum.
Belki kendisi, birebir yaptı-yapmadı... Onun da '2 milyar dolar parası vardı yurt dışında' iddiası vardı; çok acayip bir yerden duyduğum için bunu söylüyorum.