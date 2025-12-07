Bahar Feyzan'ın İBB İddianamesinde bulduğu iğrenç ayrıntılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de sular durulmuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan, başta Ekrem İmamoğlu ve birçok belediye başkanının da tutuklanmasıyla genişletilen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor.

İDDİANAMEYİ MERCEK ALTINA ALDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Muhalif kimliği ile bilinen Bahar Feyzan YouTube kanalında çektiği bir videoda İBB İddianamesi'ni mercek altına aldı.

KELEŞ'İN BENZETMELERİ: SEVİMLİ ŞEMPANZE

Bahar Feyzan, İBB iddianamesinin bölümünde Fatih Keleş'in eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin şimdiki lideri Özgür Özel için yaptığı benzetmeleri okudu.

Keleş'in Kılıçdaroğlu için "sığır çobanı", Özel için ise "İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi" ifadelerini okuyan Feyzan, "Böyle diyor iddianamede" demekle yetindi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İDDİASINA KARŞI ÇIKTI

Kılıçdaroğlu için söylenen "Ne yedi, ne yedirdi" ifadelerine; "Burada şerh düşmek istiyorum" diyen Feyzan, buna inanmadığını belirterek, şu sözleri kullandı: