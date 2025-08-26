Bahçeli, "Canların Türküsü" ve "Kardeşlik Türküsü" eserlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dinletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün Ahlat'ta bir araya geldi.

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel düzenlen etkinliklerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Emirbayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda görüştü.

BAHÇELİ, CANLARIN TÜRKÜSÜ VE KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ ESERLERİNİ DİNLETTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, özel hazırlanan "Canların Türküsü" ve "Kardeşlik Türküsü" eserlerini Ahlat’taki konutunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dinletti.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki eseri de büyük beğeniyle dinledi ve Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.

MHP GENEL BAŞKANI BAŞDANIŞMANI YILDIZ PAYLAŞTI

MHP Genel Başkanı Başdanışman Eyyup Yıldız da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a türküleri dinlettiği anları paylaşarak şu notu düştü: