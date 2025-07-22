Bahçeli'nin isteğiyle "Terörsüz Türkiye" türküsü bestelendi

Terörsüz Türkiye süreci tüm hızıyla ve başarıyla sürüyor.

Terörsüz Türkiye ile "kardeşlik" türküsü tüm yurtta yeniden ve hep bir ağızdan söyleniyor.

30 PKK'lı grubun Süleymaniye'de silahlarını yakmasının ardından yeni bir sürecin başladığı Terörsüz Türkiye'ye dair bir gelişme daha yaşandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Ali Kınık'tan "kardeşlik türküsü" istedi.

ALİ KINIK TÜRKÜYÜ BESTELEDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından, sanatçı Ali Kınık'tan özel bir türkü bestelemesi istendi. Bu süreçte, Canfer Balçık'ın sözlerini yazdığı "Kardeşlik Türküsü", Ali Kınık tarafından bestelendi.

Türkünün sözleri şöyle:

"KARDEŞLİK TÜRKÜMÜZ ÇALSIN DAĞLARDA"

Birlikte örülmüş yurdun dokusu,

Doğusu, batısı, güney doğusu,

Olmasın kimsenin asla kuşkusu,

Demir mert çınarın dallarıyız biz.

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Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,

Denizde ovada, yeşil bağlarda,

Türkümüz söylensin yeni çağlarda

Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

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Böyle iyileşir her türlü yara,

81 vilayet, başkent Ankara...

KARDEŞLİK VE BİRLİK MESAJI

Bu türkü, Türkiye'nin dört bir yanındaki kardeşlik ve birlik mesajını vurguluyor.

Devlet Bahçeli'nin bu girişimi, ülke genelinde barış ve huzurun pekiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.