Bahisçi hakemler gözaltına alındı akıllara Rasim Ozan Kütahyalı'nın yorumları geldi

Futbol camiasında bahis skandalı etkilerini sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklama ile kamuoyu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakem arasında 371'inin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini öğrenmişti.

21 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Konuya ilişkin soruşturma kapsamında bir adım daha atıldı ve gözaltılar başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında başsavcılık koordinesinde teknik ve fiziki takip yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

AKILLARA RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN ÇIKIŞI GELDİ

Gündeme bomba gibi düşen soruşturmanın akıbeti merak edilirken Ensonhaber YouTube kanalında konuyu değerlendiren Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamaları akıllara geldi.

Kütahyalı, günler öncesinde birçok hakemin tutuklanacağını bilgisini vermişti.

"HAKEM EKOSİSTEMİ BOZULDU"

İşte Kütahyalı'nın o ifadeleri:

"'Futbolun katili Türk hakemleri...' Bu kadar doğru bir slogan olamaz. Hakem ekosistemi bozulmuş.

"İZMİR KÖRFEZİ NEYSE HAKEM EKOSİSTEMİ ODUR"

Sen Trabzonlusun ben İzmirliyim. Benim bütün çocukluğum boyunca, hala öyle 44 yaşına bastım İzmir Körfezi kokar kardeşim. Bu problem çözülemedi. İzmir kefali yenmez.

Hatta balıkçılarında yazar bu kefal Körfez kefali değil diye. Affedersin dışkı dolu bir deniz. O kefalin 'Ben tertemiz kefalim, Karşıyaka Göztepe arası yüzüyorum' deme şansı var mı? İstediğin kadar kefal ol, sen o denizde kirlisin. Türk hakem ekosistemi budur.

"ONLARCA HAKEM TUTUKLANACAK SAYI 3 HANEYE ÇIKABİLİR"

Bu sistemde teknik olarak düzgün hakem olamazsın. Cüneyt Çakır hakikaten başarılıydı Türkiye'de eyyamcıydı. Türkiye'de Çakır'ın performansını beğenen 5 tane adam bulun bana.

Bulamazsınız. Şu an yapılması gerekeni ben söyleyeyim. Onlarca hakem tutuklanacak. Hatta 3 haneli sayıları bulursa da ben şaşırmam. Çünkü çok büyük bir yozlaşma var. Tüm VAR hakemlerinin yabancı olması lazım."

