Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Siyasi Büro üyeleriyle görüştü

DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor...

Bu kapsamda Bakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'a geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bugün Doha’da görüştü.

GÖRÜŞMEDE ATEŞKES MÜZAKERELERİ ELE ALINDI

Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

Hamas tarafı, kalıcı ateşkes için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Son dönemde yapılan görüşmelerle ilgili bilgi aktardı.

GAZZE'DEKİ BARIŞ TESİSİNDE TÜRKİYE VURGUSU

Bakan Fidan, Gazze’de barışın tesisi için Türkiye’nin uluslararası platformlardaki çalışmalarına ve ikili düzeydeki çabalarına devam ettiğini söyledi.

GAZZE'YE GIDA GİRİŞİNDEKİ ENGELLEMELER ELE ALINDI

Görüşmede, Gazze’deki insani durumun da ele alındığı kaydedildi.

İsrail’in yardımların bölgeye girişini yaklaşık iki aydır engellemesi neticesinde Gazze’de ortaya çıkan insani felakete acil bir çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekildi.