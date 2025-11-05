Bakan Güler: PKK ve uzantıları koşulsuz şekilde silah bırakmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya’da düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nda yaptığı konuşmada, PKK’nın 26 Ekim’de yaptığı açıklamayla Türkiye’den tamamen çekilme kararını duyurmasının sürecin işlerliği ve hızlanması açısından “kayda değer” bir adım olduğunu belirterek, “Ancak bir kez daha vurgulamak isterim ki, PKK ile diğer isimlerdeki uzantıları ve iltisaklı gruplar, yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde tüm terör faaliyetlerine derhal son vermeli ve silahlarını tamamen teslim etmelidir” dedi.

Güler, Türkiye’nin güvenliği ve milletin bekası için sahadaki tüm gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ettiklerini, devletin gerekli tüm adımları kararlılıkla attığını söyledi.

SAVUNMA SANAYİİ KONYA'DA BULUŞTU

Konya Sanayi Odasınca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Güler, ASELSAN ana sponsorluğunda gerçekleştirilen fuarın hem Konya hem de Türkiye için büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

“Konya, savunma sanayiinde yerli ve milli üretim anlayışının güçlü bir parçası olduğunu açıkça ortaya koymuştur” diyen Güler, bu tür buluşmaların sanayiciler, yatırımcılar ve mühendisler için yeni iş birliklerine zemin hazırladığını belirtti.

"TÜRKİYE, SAVUNMADA İTHAL EDEN DEĞİL, İHRAÇ EDEN KONUMUNDA"

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayiinde yerlileşme ve millileşme politikalarıyla büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bir asır önce hayal bile edilemeyen yerlere geldik. Kamu, vakıf ve özel sektör arasındaki güçlü iş birliği sayesinde Türkiye, dışa bağımlılıktan kurtulmuş, özgün ve rekabetçi bir savunma ekosistemi kurmuştur. Bugün Türk savunma sanayii, kara, deniz, hava ve siber alanda geliştirdiği sistemlerle dünyada söz sahibidir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, DEVLET İRADESİNİN BİR YANSIMASI"

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye süreci”ne de değinen Güler, bu adımın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu devlet iradesinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

“Terörsüz bir Türkiye, savunma sanayiine, AR-GE’ye ve teknolojiye daha fazla yatırım yapılmasının önünü açacaktır” diyen Güler, bu sürecin ülkenin kalkınma hedeflerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİİ, TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR"

Bakan Güler, konuşmasının sonunda savunma sanayiinin stratejik önemine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

“Güçlü savunma sanayii, güçlü ve tam bağımsız Türkiye demektir. Bu yolda hiçbir dakikamızı boşa geçirmeden, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Etkinliğin sonunda Güler, organizasyonda emeği geçen kurum ve katılımcılara teşekkür etti.