Güllü soruşturmasında dikkat çeken adım: Avukatlar, Barolar Birliği’nden görüş istedi

Türkiye'nin dikkatle takip ettiği soruşturma...

Sanatçı Güllü’nün şüpheli vefatına ilişkin yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “üstsoyuna karşı kasten öldürme” şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından dosyada, dikkat çekici bir hukuki gelişme yaşandı.

TUĞYAN’IN VEKİLLİĞİNDEN ÇEKİLMİŞLERDİ

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken ailenin avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, dosyada ortaya çıkan muhtemel menfaat çatışması ve savcılık nezdindeki şüphe gerekçesiyle, şüpheli konumuna düşen kız Tuğyan Ülkem Gülter’in vekilliğinden çekildiklerini açıkladı.

RESMİ GÖRÜŞ TALEP EDİLDİ

Avukatlar, maktulün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter’in vekilliğini sürdürmelerinin meslek kuralları açısından tespiti için İstanbul Barosu’ndan resmi görüş talep etti.

KIZI VE ARKADAŞI KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi, valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

CEZAEVİNDE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

13 Aralık'ta tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilirken burada şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.

Tuğyan Ülkem Gülter, bu olayın ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne sevk edildi.