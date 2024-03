Bakan Işıkhan: Halkın rızkını teröre peşkeş çeken zihniyetlerden büyük projeler beklenemez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temaslarda bulunmak üzere Mardin’e geldi. Burada kısa bir konuşma gerçekleştiren Işıkhan, "AK Parti belediyecilik tarihinde destan yazmış bir partidir" dedi.

DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bazı temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Bakan Işıkhan, temasları sırasında AK Parti Artuklu Belediye başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam, saygı ve başarı dileklerini getirdiğini belirterek, “Kuruluşundan bu yana teşkilatımızın her kademesinde görev yapan, bu davayı omuzlayan, şehrinin ve ülkesinin derdiyle dertlenen bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bizleri burada güler yüzle, samimiyetle karşılayan tüm teşkilat mensuplarımıza şahsım ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum.

Davamızın lideri Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimize hizmet yolunda birlikte yol yürümeyi, kutlu bir davanın neferi olarak bugün sizlerle birlikte olmayı büyük bir bahtiyarlık olarak görüyorum.” dedi.

"Halka hizmet etmeyen bir zihniyet"

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin önemli olduğunu belirten Bakan Işıkhan, “Biliyorsunuz, yeni bir demokrasi sınavının daha arifesindeyiz. 31 Mart yerel seçimleri sıradan bir seçim değildir. Biliyorsunuz 2024 yılı ülkemizin gelecek hedefleri, müreffeh yarınları için çok önemli bir yıl, adeta bir dönüm noktası diyebiliriz. Biz biliyoruz ki kalkınma yerelden başlar. Daha kendi sorumluluğundaki ilçenin yolunu yapamayan, çöpünü toplayamayan, halka hizmet nedir bilmeyen bir zihniyetten küresel bir hedef beklenemez. Vizyonu oturduğu makam koltuğundan öteye geçemeyen, halkın rızkını teröre peşkeş çeken zihniyetlerden ne şehirlerimiz için ne de ülkemiz için büyük projeler beklenemez. AK Parti belediyecilik tarihinde destan yazmış bir partidir. AK Parti büyük Türkiye’yi inşa etmeye sokaklarından, mahallelerinden, ilçelerinden başlamış bir partidir. AK Parti bahaneleri değil, projeleri olan bir millet hareketidir. ‘Yaparsa AK Parti yapar’ diyen milletimizin, ‘Bakarız’ değil, ‘Yaparız’ diyen partisidir.

Bu farkı en iyi; yıllardır AK belediyecilikten, milli iradeden şaşmayan, rotasını liderinin yolundan ayırmayan memleketler bilir. Biz zor zamanlar görmüş, geçirmiş ama yine de bayrağımızdan, ezanımızdan, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmemiş, her seferinde yeniden ayağa kalkmasını bilen bir milletiz. Ülkesinin her bir sokağını, caddesini yatırımlarla, icraatlarla bezeyen belediyecilikle; temel atmama şovları yaparak vatandaşına her türlü çileyi reva gören belediyeciliğin farkını biliriz. İşte her şey ortada. İşte Türkiye’nin 21 yılda geldiği nokta ortada. Bugün dünya bizim SİHA’larımızı, uçaklarımızı, arabamızı, uzaya gönderdiğimiz ilk astronotu, KAAN’ı konuşuyor. Bugün bütün ülkeler,‘Dünya beşten büyüktür’ diyen liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ağzından çıkacak sözleri takip ediyor.” diye konuştu.

"Sefer bizden, Zafer Allah’tan’ diyorum, yerel seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum"

Türkiye’nin artık 100 yıllık planlar yaptığını ifade eden Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

Peki, bunları nasıl başardık? Önce Allah’ın izni, sonra da siz aziz milletimizin desteği, duası ve devletine, AK Parti’ye olan güveni sayesinde. Güçlü millet, güçlü devlet şiarıyla başardık. Bakın biz artık 5-10 yıllık hedefler belirlemiyoruz, biz artık 100 yıllık planlar yapıyoruz. Diyoruz ki bu yüzyıl ‘Türkiye Yüzyılı’ olacak. Peki, önümüzdeki bu büyük hedefe nasıl ulaşacağız? Öncelikle Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi, özellikle belediyecilikle tanışmamış il ve ilçelerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacağız.



1 Nisan sabahı bu şehri de yeniden gerçek belediyecilikle buluşturacağız inşallah. İlçemizin, başkanımızla daha iyi bir seviyeye ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Bu şehir; bu coğrafyanın sigortasıdır, değerli kardeşlerim, emin ellere emanet etmemiz gerekiyor. Ziyaret ettiğimiz tüm illerde teşkilatlarımız büyük bir heyecanla, gayretle, büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. İşte bu hizmet aşkı; tevazu, samimiyet ve gayret bizlere 31 Mart yerel seçimlerinde zaferi getirecek. Rabbim milletimize hizmet uğruna çıktığımız bu kutlu yolda bizleri muvaffak kılsın. ‘Sefer bizden, Zafer Allah’tan’ diyorum, yerel seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Merkezimiz, memleketimiz için, vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)