Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü sayesinde ulaşımın nefes aldığını ve saatler süren yolculukların sona erdiğini açıkladı.

Açıldığı günden bugüne birçok eleştirilerin hedefi olan Osmangazi Köprüsü, açıklanan verilerle eleştirileri çürüttü.

Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü, toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli kesimini oluşturuyor.

İzmit Körfezi’nin iki yakasını bağlayan köprü, toplam 2 bin 682 metre uzunluğuyla biliniyor.

Köprüden geçen araç sayısı 55,5 milyona ulaştı

Ulaşımı büyük ölçüde rahatlatan köprü sayesinde, körfez geçişi otomobille 1,5 saat, feribotla 45 ila 60 dakikadan 5 dakikaya düştü.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayının 55,5 milyona ulaştığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü’nden 55.5 milyon araç geçti VİDEO







"Saatler süren yolculuk Osmangazi Köprüsü ile sona erdi"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1550 metre orta açıklığıyla, dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 7'nci sırada yer alıyor. Osmangazi Köprüsü ile ulaşım nefes aldı, rahatladı. Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Saatler süren yolculuk Osmangazi Köprüsü ile sona erdi ve 5 dakikaya düştü. Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayı 55,5 milyona ulaştı."

"Yıllık 402 bin ton da karbon salınımını azalttık"

AA'nın aktarımına göre; köprünün 1 Temmuz 2016'da tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Açıldığı yıl Osmangazi Köprüsü'nden 2 milyon 123 bin araç geçerken, bu sayı 2021'de 11 milyona yaklaştı. 2022'nin ocak-temmuz döneminde de 8 milyon 793 bin 955 araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı. Köprüyle zamandan yakıttan da tasarruf sağladık. Osmangazi Köprüsü'nün hizmete açılmasıyla, zamandan yıllık 4 milyar 670 milyon lira, akaryakıt tüketiminden yıllık 1 milyar 933 milyon lira olmak üzere yıllık 6 milyar 603 milyon lira tasarruf sağladık. Ayrıca, yıllık 402 bin ton da karbon salınımını azalttık.

Yaptığımız yatırımlarla vatandaşlarımızı sevdiklerine, gidecekleri yere hızlı, konforlu ve güvenle ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin desteği ile yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Ülkemizi geleceğe taşıyacak projeleri teker teker hayata geçireceğiz. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Kaybedecek bir dakika zamanımız bile yok." denildi.