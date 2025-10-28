Bakan Memişoğlu: Depremde yaralanan 19 kişiden 4'ü taburcu edildi

- Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Deprem birçok ilden hissedilirken Sağlık Bakanı, 19 yaralıdan 4'ünün taburcu edildiğini açıkladı.
- Bakan, yaralanmaların doğrudan depremden değil, ikincil sebeplerden kaynaklandığını belirtti.
Balıkesir'de şiddetli bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin büyüklüğü 6,1 olarak ölçülürken depremin ardından birçok artçı da yaşandı.
Meydana gelen şiddetli deprem birçok ilden de hissedildi.
Depremin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremde yaralananlara dair açıklama yaptı.
"19 YARALININ 4'Ü TABURCU EDİLDİ"
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralının 4’ünün tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır. Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."