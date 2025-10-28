Bakan Memişoğlu: Depremde yaralanan 19 kişiden 4'ü taburcu edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir'de şiddetli bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin büyüklüğü 6,1 olarak ölçülürken depremin ardından birçok artçı da yaşandı.

Meydana gelen şiddetli deprem birçok ilden de hissedildi.

Depremin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremde yaralananlara dair açıklama yaptı.

"19 YARALININ 4'Ü TABURCU EDİLDİ"

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralının 4’ünün tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: