Bakan Tunç: Arabuluculukla 1 milyondan fazla dosya çözüldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin 2025 yılında da etkin şekilde kullanıldığını belirterek, arabuluculuk ve uzlaştırma sayesinde toplamda 1 milyonu aşkın dosyada anlaşma sağlandığını duyurdu.

RAKAMLARLA 2025 PERFORMANSI

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılı içinde arabuluculuk yöntemiyle 1 milyon 124 bin 200 dosyada, uzlaştırma kapsamında ise 203 bin 251 dosyada tarafların anlaşmaya vardığını bildirdi.

"ADALETE ERİŞİM GÜÇLENDİ"

Alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk sistemine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Tunç, bu uygulamalarla adalete erişimin kolaylaştığını ve yargının iş yükünün azaltıldığını ifade etti.

TOPLUMSAL BARIŞA KATKI

Bakan Tunç açıklamasında, uyuşmazlıkların dava sürecine taşınmadan, dostane yollarla çözülmesinin toplumsal barışa katkı sağladığını belirterek, alternatif çözüm mekanizmalarının yaygınlaştırılmasına kararlılıkla devam edileceğini kaydetti.