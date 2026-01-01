İletişim Başkanlığı: CİMER 2025’te 5 milyon 525 bin başvuru aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) 2025 yılına ait verileri paylaşıldı.

Paylaşılan verilere CİMER'e 2025 yılında toplam 5 milyon 525 bin başvuru yapıldı.

2018'den bu yana yapılan başvuru sayısı ise 41 milyona aştı.

YÜZDE 96.8'İ CEVAPLANDIRILDI

Başvuruların yüzde 96.8'i cevaplandırıldı.

Ortalama işlem süresi 11 güne kadar düşürüldü.

ERKEKLER DAHA FAZLA BAŞVURU YAPTI

Başvuruların en yoğun olduğu yaş grubu 27-35 olurken, başvuru sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'sini erkekler, yüzde 43'ünü kadınlar oluşturdu.

EN FAZLA BAŞVURU YAPILAN KONULAR

En çok başvuru yapılan konular nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri oldu.

3 İL ÖNE ÇIKTI

Nüfus oranına göre en fazla başvuru yapılan iller Adana, Ankara ve Antalya olarak öne çıktı.