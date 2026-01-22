Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın uluslararası diplomasideki temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'lı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve İran'daki olaylar ana gündem maddesi oldu.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin İran’ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye’nin İran’a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.



Cumhurbaşkanımız, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

5 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran’da gösteriler azalmış olsa da ABD’nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 541 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 201 güvenlik görevlisi dahil 4 bin 902 kişi yaşamını yitirdi.

HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 4 bin 519'a çıktığını duyurmuştu.