Kapadokya'da asayiş, atlı birliklere emanet

Turistik bölgede asayiş en üst seviyede...

Nevşehir'de bulunan JAKEM Komutanlığı'nda uzun ve kademeli bir eğitim sürecinden geçirilen atlar, kalabalık alanlarda görev yapabilme, ani gelişen olaylara karşı soğukkanlılık ve binicileriyle tam uyum içinde hareket edebilme kabiliyeti kazanıyor.

ATLI BİRLİKLER ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR

Bu sayede atlı jandarma timleri, tarihi ve turistik alanlarda güvenliğin sağlanmasında etkin rol üstleniyor.

JAKEM Komutanlığı Atlı Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Enes Turgut, atlı jandarma birliklerinin görev alanlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Atlı jandarma takım ve timlerimiz; Antalya Beldibi, Çanakkale Merkez, Muğla Ölüdeniz, Elazığ Merkez, İstanbul Topkapı Sarayı, İzmir Konak, Kocaeli Kandıra ve Van Edremit'te daimi olarak görev yapmaktadır" dedi.

YAZ AYLARINDA GÖREVLENDİRMELER ARTIYOR

Yaz dönemlerinde geçici görevlendirmelerin arttığını belirten Turgut, "Özellikle yaz sezonu içerisinde tarihi ve turistik bölgeler, milli parklar, korumalı alanlar ve mesire yerlerinde görev yapmak maksadıyla, belirlenen il jandarma komutanlıkları emrine geçici görevlendirmeler yapılmaktadır" diye konuştu.

Atların sevk ve barınma süreçlerine de değinen Üsteğmen Turgut "Atlarımızın nakilleri, bu amaçla özel olarak tasarlanmış at taşıma araçlarıyla gerçekleştirilmektedir. Görev yaptıkları illerdeki barınmaları ise daimi veya seyyar barınaklarla sağlanmaktadır" dedi.

Kapadokya'nın doğal ve tarihi yapısına uygun şekilde görev yapan atlı jandarma timleri, hem vatandaşların hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin güvenliğini sağlarken, bölgenin simgelerinden biri haline gelerek ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.