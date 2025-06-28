İçişleri Bakanı açıkladı: 48 ilde siber suçlulara yönelik operasyon

Siber suçlarla mücadele devam ediyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı

48 İLDE TOPLAM 284 ŞÜPHELİ YAKALANDI

"Nitelikli Dolandırıcılık", "Yasa Dışı Bahis", "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi", "Nitelikli Hırsızlık" ve "Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik 48 il merkezli operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, bu operasyonlarda 284 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"VATANDAŞLARIMIZI DOLANDIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ"

Paylaşımında operasyonun detaylarına da yer veren Yerlikaya, şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve 'oltalama' (Phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç vaadiyle yatırım, düşük faizli kredi, ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

48 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli yürütülen operasyonların Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında ilgili savcılıklarca soruşturma başlatıldığını aktardı.

Paylaşımının sonunda operasyonları gerçekleştiren birimleri tebrik eden Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.