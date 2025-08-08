Bakanlık düğmeye bastı: Domuz eti kullanan işletmeler artık e-Devlet’te!

Türkiye’de son yıllarda sık sık gündeme gelen gıda skandallarına karşı önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için yürüttüğü denetimlerde tespit edilen hileli ürünleri artık e-Devlet üzerinden erişime açtı.

Bakanlık tarafından hazırlanan “Güncel Gıda Kamuoyu Duyuruları” bölümünde, domuz eti veya başka yasaklı maddeler kullanıldığı tespit edilen işletmelerin isimleri, adresleri ve ürün bilgileri yer alıyor.

Böylece vatandaşlar, tek bir sorgulama ile hangi markaların ve işletmelerin güvenilir olmadığını öğrenebilecek.

Uygulama sayesinde, gıda sektöründe tüketiciyi yanıltan firmaların kamuoyundan gizlenmesi mümkün olmayacak.

E-DEVLET’TE LİSTELENECEK!

Yeni sistemle birlikte, taklit ve tağşiş (ürünün içeriğinde beyan edilenden farklı maddeler kullanılması) yapıldığı belirlenen ürünlerin marka, parti numarası ve üretici bilgileriyle birlikte görüntülenmesini sağlanacak.

Bu sayede, daha önce yalnızca Tarım Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanan bilgiler, artık e-Devlet üzerinden de listelenecek.

Söz konusu duyuru sistemiyle birlikte bu tür ürünleri üreten firmaların ifşa süreci daha merkezi ve düzenli bir yapıya kavuşmuş olacak. Vatandaşların ise, satın aldıkları ürünün parti numarasına göre doğrudan sorgulama yapabilmesine olanak sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerinin ardından hazırlanan listeleri yeni duyuru sistemiyle dijital ortama taşırken, böylelikle tüketicinin riskli ürünlerden kolayca haberdar olmasını amaçlıyor.

Ayrıca sisteme göre, geçmişte yapılan denetim sonuçları da arşivlenmiş biçimde erişime açık olacak.