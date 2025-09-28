Bakanlık satışını yasakladı: Lavabo açıcılar raflardan kalkıyor

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bakanlığın “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden yaptığı son duyuruda bir temizlik ürünün daha satışını yasakladı.

Yapılan denetimler sonucunda, iki farklı markaya ait olan temizlik ürünlerinde dokunsal uyarıların ve çocuk emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması nedeniyle piyasaya arzı yasaklandı.

Söz konusu ürünlerin güvenlik açısından risk taşıdığı hem de yasal standartlara aykırı olduğu gerekçesiyle toplatma işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

BU TEMİZLİK ÜRÜNLERİ RAFLARDAN KALKIYOR

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda Cosmiq markasına ait ‘Lavabo Açıcı’lar “Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneğinin (Bknz.Sea Md.36/2/B) Bulunmaması” nedeniyle güvenlik riski oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu üründe tespit edilen güvenlik riskleri nedeniyle tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Gojo markasına ait Lavabo Açıcı’ların “Dokunsal Uyarıların (Bknz.Sea Md.36/2/C ) Bulunmaması” nedeniyle güvenlik riski oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu üründe tespit edilen güvenlik riskleri nedeniyle tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.