İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki ile cezaevinde yaptığı görüşme nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Mücahit Birinci'nin savcıya ifade vermek için hazır edilmesine yönelik emniyete müzekkere yazıldı.

Yayınlama Tarihi: 26.08.2025 12:32
Bakanlık soruşturma izni vermişti: Mücahit Birinci savcıya ifade verecek

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Bu süreçte CHP Genel başkanı Özgür Özel, "Adliyede İBB Borsası" iddiasıyla bir çıkış yaptı.

Özel, Avukat Mücahit Birinci'nin İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş adamı Murat Kapki'den rüşvet istediğini iddia etti.

Özgür Özel’in açıklamalarının ardından savcılık, görüşme içeriğinin araştırılması için Avukat Mücahit Birinci hakkında resen soruşturma başlattı.

SAVCIYA İFADE VERECEK

Birinci için Adalet Bakanlığı’nın soruşturma izni vermesinin ardından, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazıldı.

"2 MİLYON DOLAR VERECEKSİN"

Özel, Birinci'nin Kapki'ye yalan ifade verme baskısı yaptığını iddia ederek, "Bu kişiye AK Parti’nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci adlı avukat arkadaş gider. Bu giden arkadaş Kapki ile konuşur ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup. 'Bunu imzalayacaksın üzerine de 2 milyon dolar vereceksin buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin.' der." ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Birinci, Özel'in iddialarının hemen ardından kesin ihraç talebi ile AK Parti'de disipline sevk edilmiş, kararı beklemeden istifasını vermişti.

