Mücahit Birinci hakkında AK Parti’den kesin ihraç istemi: Disipline sevk edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve daha önce etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin görüştüğünü açıklamıştı.

İHRAÇ İSTEMİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İBB soruşturmasında tutuklu iş insanı Murat Kapki’den siyasi nüfuzunu kullanarak menfaat temin etmeye çalışmakla suçlanan Mücahit Birinci'nin, AK Parti’de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği bildirildi.

PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

AK Parti’den kesin ihraç istemi ile disipline sevk edilen Mücahit Birinci, kararı beklemeden sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.

"LİDERİMİN YANINDA DURMAKTAN BİR AN İÇİN BİLE TEREDDÜT ETMEYECEĞİM"

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim.



Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir.



Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah.



Tüm kardeşlerime hakkım helaldir.



Vesselam.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Özel, Birinci'nin Kapki'ye yalan ifade verme baskısı yaptığını iddia ederek, "Bu kişiye AK Parti’nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci adlı avukat arkadaş gider. Bu giden arkadaş Kapki ile konuşur ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup. 'Bunu imzalayacaksın üzerine de 2 milyon dolar vereceksin buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin.' der." ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in bu iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken bir yandan da Birinci ve iddialarda adı geçen Nedim Şener arasında büyük bir kavga patlak vermişti.