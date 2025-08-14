Özgür Özel'in açıklamaları sonrası Mücahit Birinci ve Nedim Şener arasında küfürlü kavga çıktı

CHP Genel başkanı Özgür Özel, tüm CHP'lilere yine bir 'kırmızı kart' vakası yaşattı.

Büyük bir dosya ile medyanın karşısına çıkacağını söyleyerek beklentiyi artıran Özel, 'adliyede İBB borsası' iddialarıyla çıktığı basın toplantısında süpheli-müvekkil görüşmesi anlatmaktan ileri gidemedi.

İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve daha önce etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin görüştüğünü açıkladı.

Özel, Birinci'nin Kapki'ye yalan ifade verme baskısı yaptığını iddia ederek, "Bu kişiye AK Parti’nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci adlı avukat arkadaş gider. Bu giden arkadaş Kapki ile konuşur ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup. 'Bunu imzalayacaksın üzerine de 2 milyon dolar vereceksin buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin.' der." ifadelerini kullandı.

Özel'in bu iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken bir yandan da Birinci ve iddialarda adı geçen Nedim Şener arasında büyük bir kavga patlak verdi.

"MEKTUBU MÜCAHİT BİRİNCİ'NİN G..ÜNE SOKARIM"

Özel'in iddiasına göre, Birinci'nin Kapki görüşmesinde adını geçirdiği Nedim Şener X hesabı üzerinden sert bir çıkış yaptı.

Özel ve Birinci'yi etiketleyen Şener, "Lan Özgür Özel, ahtapot Ekrem ile İstanbul’u soyan Murat Kapki gibi naylon faturacı hırsızlarla bir olup, kirli pazarlıkta benim adımı anan avukat Mücahit Birinci’nin g..üne o mektubu sokarım" paylaşımında bulundu.

Birinci'den de aynı sertlikte bir cevap geldi.

"ULAN G..T SEN BENİ KORKUTTUĞUN FETÖCÜ MÜ SANDIN"

"Ulan g..t" ifadesiyle söze giren Birinci şunları söyledi:

Sen beni korkuttuğun badem bıyıklı FETÖ'cü mü sandın? Sen kimsin ki ben senin ismini kullanacağım. Kendini nereye koyuyorsun? Seni geçenlerde aramıştım, paçadan akıtıp keke küke konuşuyordun. Sana ne dedim?



Ben avukatım istediğime giderim istediğimle görüşürüm mesleğimi yaparken senden mi izin alacağım? Şimdi gidip ifademi vereceğim. İstediğin zaman istediğin yerde de senin ifadeni alırım sıkıntı yok."

"G..T'LER HAVADA UÇUŞTU"

İki tarafın da birbirine "g..t" demeye devam ettiği atışmada

Şener şu ifadelerle paylaşımlarına devam etti: