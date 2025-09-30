Bakanlık yasakladı: O ayakkabılar artık satılamayacak!

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bakanlığın “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden 29 Eylül tarihinde yapılan duyuruda bu kez çalışanların en önemli koruyucu ekipmanlarından biri olan iş güvenliği ayakkabılarıyla ilgili kritik bir uyarı geldi.

İş güvenliği amacıyla kullanılan ayakkabının Sağlık ve güvenlik koşullarını karşılamaması nedeniyle ürün için piyasadan toplatma kararı verildi.

BU AYAKKABILAR RAFLARDAN KALKIYOR

Yapılan resmi duyuruda, “Ats Power” markalı iş güvenliği ayakkabısının temel sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamadığı açıklandı.

Özellikle “TS EN ISO 20344 standardı 5.5 baskı direnci testi” kapsamında yapılan incelemede ürünün başarısız olduğu ve çalışanlar için ciddi risk taşıdığı tespit edildi.

Bu bulgular üzerine bakanlık, ayakkabının satışının yasaklanmasına ve mevcut ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Açıklamada ayrıca, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.